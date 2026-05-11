Минчанин может получить пять лет тюрьмы после комментариев в Threads*

Житель Минска может получить пять лет за отрицание в интернете факта геноцида белорусского народа, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Правоохранители установили, что в начале мая 2025 года 56-летний минчанин, просматривая публикации в социальной сети Threads*, обнаружил цикл статей на тему истории Великой Отечественной войны. Фигурант не согласился с написанным и опубликовал несколько текстовых комментариев с отрицанием существования гитлеровского плана «Ост», как одного из этапов геноцида белорусского народа.
На допросе задержанный заявил, что пытался найти оригинальный текст документа в интернете, но не нашел и посчитал, что факт существования гитлеровского плана «Ост» придумала якобы Коммунистическая партия СССР.
— Информация, размещенная в открытом доступе о наличии второго варианта плана в национальном архиве США, а также перевода замечаний и дополнений к нему в национальном архиве Республики Беларусь, минчанину якобы была неизвестна, — прокомментировали в СК.
Следователи установили также, что минчанин от своих родственников, которые пережили оккупацию Минска, знал о массовых казнях и о бесчеловечном обращении с гражданским населением со стороны немецко-фашистских захватчиков. Однако фигурант утверждал, что зверства в отношении мирных жителей, в том числе, детей и женщин, были реакцией нацистов на партизанское движение и сопротивление. При этом свои познания в части истории Великой Отечественной войны обвиняемый назвал поверхностными.
Минчанину инкриминируют отрицание геноцида белорусского народа в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет (ч.1 ст.130−2 Уголовного кодекса Беларуси), за что ему грозит максимально до 5 лет заключения.
До суда фигурант заключен под стражу.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads*, признана экстремистской и запрещена в России.
