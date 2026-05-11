Минчанин может получить пять лет тюрьмы после комментариев в Threads*

Следователи установили также, что минчанин от своих родственников, которые пережили оккупацию Минска, знал о массовых казнях и о бесчеловечном обращении с гражданским населением со стороны немецко-фашистских захватчиков. Однако фигурант утверждал, что зверства в отношении мирных жителей, в том числе, детей и женщин, были реакцией нацистов на партизанское движение и сопротивление. При этом свои познания в части истории Великой Отечественной войны обвиняемый назвал поверхностными.