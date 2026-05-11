В Нижегородской области изменился порядок обжалования судебных актов

С 10 мая кассационные жалобы на решения мировых и районных судов региона будет рассматривать президиум областного суда.

В Нижегородской области с 10 мая 2026 года вступает в силу новый порядок пересмотра судебных постановлений по гражданским делам. Об этом сообщили в нижегородском областном суде, пояснив, что изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс РФ по инициативе Верховного Суда.

Теперь вступившие в силу приказы мировых судей и апелляционные определения районных судов региона подлежат обжалованию в президиум Нижегородского областного суда. Ранее эти полномочия относились к компетенции Первого кассационного суда общей юрисдикции. Подавать жалобы необходимо через суд первой инстанции в срок до трех месяцев.

Рассмотрение дел в областном суде будет проходить в порядке выборочной кассации. При этом дела, по которым жалобы были направлены в Первый кассационный суд до 10 мая, будут завершены по старым правилам, действовавшим на момент их подачи.

Ранее сообщалось, что требования к выдаче участков без торгов ужесточат в Нижнем Новгороде.