В Хабаровске дети рассказали через рисунки и стихи о роли животных в ВОВ

Зоосад «Приамурский» имени Сысоева подвел итоги девятого краевого инклюзивного конкурса, посвященного Дню Победы. В этом году темой стала роль животных на фронте и в тылу, и она оказалась настолько богатой, что четыреста участников отозвались рисунками, поделками, плакатами, стихами и целыми театрализованными читками.
На уроках памяти, которые предшествовали конкурсу, детям рассказывали то, о чем редко пишут в учебниках. Как собаки-санитары находили раненых под завалами и вывозили их с поля боя на специальных тележках. Как голуби доставляли донесения через линию фронта, оставаясь порой последней связью между окруженным гарнизоном и штабом. Как лошади и даже верблюды тянули орудия и везли боеприпасы, как кошки спасали продовольственные склады от крыс, а дельфины и тюлени охраняли военно-морские базы. Все это звучало для ребят как откровение: оказывается, Победу ковали не только люди, но и те, кого мы привыкли считать просто питомцами.
Ребята читали рассказы и декламировали стихи о четвероногих помощниках воинов, смотрели тематические фильмы и презентации, а затем через свои работы показывали то, что запомнили больше всего. Получилась трогательная и очень искренняя галерея: собака с санитарной сумкой, голубь с капсулой донесения, лошадь, запряженная в повозку с боеприпасами.
«Через освещение подвигов животных во время Великой Отечественной войны у подрастающего поколения воспитывается уважение к истории родной страны и прививается любовь к братьям нашим меньшим, к родной природе», — отметила организатор конкурса, научный сотрудник зоосада Алина Таенкова.
Самыми активными участниками жюри признало воспитанников центров помощи детям «Шанс» из Хабаровска и «Надежда» из Комсомольска-на-Амуре, школ-интернатов № 1, 2, 4, 6 краевой столицы, интерната № 19 поселка Березовый, детских домов № 20 и № 21 села Хурба, а также центра «Успех» из Охотска. Все участники получили памятные дипломы, а социальным партнером зоосада в проведении этого необычного мероприятия выступила краевая ассоциация «Здоровье и семья».