В Хабаровске дети рассказали через рисунки и стихи о роли животных в ВОВ

На уроках памяти, которые предшествовали конкурсу, детям рассказывали то, о чем редко пишут в учебниках. Как собаки-санитары находили раненых под завалами и вывозили их с поля боя на специальных тележках. Как голуби доставляли донесения через линию фронта, оставаясь порой последней связью между окруженным гарнизоном и штабом. Как лошади и даже верблюды тянули орудия и везли боеприпасы, как кошки спасали продовольственные склады от крыс, а дельфины и тюлени охраняли военно-морские базы. Все это звучало для ребят как откровение: оказывается, Победу ковали не только люди, но и те, кого мы привыкли считать просто питомцами.