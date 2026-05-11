Минтранс: качество белорусских дорог заметно улучшилось

Он обратил внимание на то, что в 2022 году проблемы были по дорогам, но с ними удалось справиться, с тех пор ямочность уменьшилась практически в 10 раз.
«Качество дорог заметно улучшилось в Беларуси. Это ощущают граждане нашей страны», — сказал Ляхнович.
По его словам, ямочность в сезоне 2025/2026 по сравнению с 2024/2025 сократилась в полтора раза. Министр обратил внимание на то, что из 16 тысяч километров дорог в республике ежегодно ремонтируют около 1,6 тысячи.
«Это дало свой эффект, мы видим, что к покрытию возвращаемся раз в десять лет», — добавил Ляхнович.
Он уточнил, что особое внимание в текущем году уделяют подготовке к летнему сезону, речь идет и о нанесении разметки. К производителям повысили требования по качеству краски, чтобы она выдерживала весь сезон.
«Впервые в этом году мы будем наносить краску два раза в год: краска на краску, что не позволит ей впитываться в асфальт и сохранит разметку в зимний период», — добавил Ляхнович.