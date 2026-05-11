Концепцию развития Лыскова разработают за два миллиона рублей

К сентябрю 2026 года специалисты проанализируют туристический потенциал города и села Чернуха, подготовив план масштабного благоустройства.

В Нижегородской области разработают концепцию территориально-пространственного развития города Лысково и села Чернуха. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Контракт стоимостью два миллиона рублей заключен между МАУ «Благоустройство» и индивидуальным предпринимателем Виталием Офицеровым.

Подрядчику предстоит до осени провести глубокий анализ текущей инфраструктуры, изучить пешеходную и транспортную нагрузку, а также классифицировать туристические объекты. Итогом работы станет формирование сценариев благоустройства и стратегии развития туристического потенциала населенных пунктов.

Ранее к губернатору Глебу Никитину с просьбой преобразить Лысково обратился народный артист России Сергей Безруков. Актер подчеркнул важность обновления города, который является малой родиной его отца.

Ранее сообщалось, что определен генподрядчик строительства нижегородского онкоцентра.