Концепцию развития Лыскова разработают за два миллиона рублей

В Нижегородской области разработают концепцию территориально-пространственного развития города Лысково и села Чернуха. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Контракт стоимостью два миллиона рублей заключен между МАУ «Благоустройство» и индивидуальным предпринимателем Виталием Офицеровым.
Подрядчику предстоит до осени провести глубокий анализ текущей инфраструктуры, изучить пешеходную и транспортную нагрузку, а также классифицировать туристические объекты. Итогом работы станет формирование сценариев благоустройства и стратегии развития туристического потенциала населенных пунктов.
Ранее к губернатору Глебу Никитину с просьбой преобразить Лысково обратился народный артист России Сергей Безруков. Актер подчеркнул важность обновления города, который является малой родиной его отца.
