Порядок кассационных жалоб изменили в Нижегородской области

С 10 мая 2026 года в Нижегородской области начал действовать новый порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам. Изменения затронули решения мировых судей, а также апелляционные акты районных, городских и межрайонных судов. Теперь такие дела будут рассматривать по новым правилам кассационного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.