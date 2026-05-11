Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 400 гостей приезжали в Беларусь в начале мая на турпоездах из Москвы

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Более 400 туристов побывали в Беларуси на майских праздниках, благодаря туристическим поездам «Белорусский вояж», сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

Источник: Sputnik.by

Первый такой поезд в майском сезоне был в республике 1—2 мая, а второй — 9—10 мая. Туристы побывали в Гродно, Бресте и Минске. Например, в городе на Буге прошла обзорная экскурсия по городу. Одной из важной точек посещения был мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

«Посещение Брестской крепости 9 мая, в День Победы, по отзывам путешественников оставляет самый незабываемый след в сердце», — отметили в пресс-центре.

В Гродно гости побывали в Старом замке и в легендарном древнем Борисо-Глебском храме (Коложской церкви). Кроме того, в маршрут были включен и такие места как мемориальный комплекс «Хатынь», Мирский и Несвижский замки.

Впервые, в рамках маршрута 1—2 мая, российские туристы побывали на тюльпановых полях Полесья.

Российско-белорусский проект «Белорусский вояж» стартовал в августе 2022 года. Это совместная программа РЖД и БЖД. За эти несколько лет они организовали 2 рейса поездов из Москвы по принципу отеля на колесах. В Беларуси, благодаря этому, побывали 330 экскурсионных групп из России.

В ближайшее время сотрудничество в этом направлении будет расширено. В июле пройдет железнодорожный тур «Жемчужины Беларуси». Туристы увидят достопримечательности Могилева, Шклова и Гомеля, а также впервые посетят лавандовые поля.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше