В Чечне создали образовательную модель для русскоязычных на Ближнем Востоке

«Ученые ЧГПУ разработали модель поликультурной образовательной среды, ориентированную на русскоязычные учреждения стран Персидского залива. Новая концепция стала результатом комплексного исследования билингвизма и направлена на формирование гармоничной билингвальной личности в условиях многоязычной и многокультурной среды. Особую актуальность проект приобретает на фоне роста русскоязычной диаспоры в регионе — прежде всего в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман. В условиях арабо-русского и англо-русского языкового взаимодействия русский язык зачастую ограничивается семейным общением, что повышает риски его утраты и ослабления культурной идентичности у подрастающего поколения», — отметили в пресс-службе.