В Чечне создали образовательную модель для русскоязычных на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) разработали модель поликультурной образовательной среды для русскоязычных учебных заведений в странах Персидского залива. Модель предполагает как сохранение русского языка у детей из смешанных браков, так и расширение гуманитарного сотрудничества России с восточными странами.
«Ученые ЧГПУ разработали модель поликультурной образовательной среды, ориентированную на русскоязычные учреждения стран Персидского залива. Новая концепция стала результатом комплексного исследования билингвизма и направлена на формирование гармоничной билингвальной личности в условиях многоязычной и многокультурной среды. Особую актуальность проект приобретает на фоне роста русскоязычной диаспоры в регионе — прежде всего в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман. В условиях арабо-русского и англо-русского языкового взаимодействия русский язык зачастую ограничивается семейным общением, что повышает риски его утраты и ослабления культурной идентичности у подрастающего поколения», — отметили в пресс-службе.
В основу разработки легли многие данные эмпирических исследований 2024−2025 годов. Анализ позволил выявить языковые и коммуникативные дефициты у детей-билингвов, а также определить уровень их межкультурной компетенции. Исследователи пришли к выводу, что формирование поликультурной личности происходит неравномерно: дефициты проявляются в отдельных компонентах и зависят от возраста начала изучения второго языка, языковой среды и социокультурного контекста.
Отсюда был сделан вывод о необходимости перехода от узкоязыкового обучения к созданию целостной образовательной среды. Предложенная модель направлена на гармонизацию билингвизма и сохранение русского языка как унаследованного. При этом особое внимание уделено выстраиванию межкультурного диалога: трансляция российской культуры не противопоставляется исламским традициям, а интегрируется в них на основе уважения и взаимопонимания.
Реализация модели предполагает использование современных образовательных технологий, включая событийное обучение, семейное чтение и цифровые ресурсы, CLIL-подход, компаративные кейс-стади. Важным условием является подготовка педагогов нового типа — специалистов, способных выступать культурными медиаторами в условиях арабо-русско-английской среды- «триглоссии». Для оценки эффективности разработан диагностический инструментарий, который позволяет комплексно отслеживать уровень владения языком, степень культурной осведомленности и сформированность поликультурной идентичности обучающихся.
Разработка рассматривается как практический инструмент для центров открытого образования, воскресных школ и культурно-образовательных организаций за рубежом.