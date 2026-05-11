В Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию на пять лет раньше

В Беларуси у ряда медиков и учителей есть возможность выйти на пенсию на пять лет раньше других, пишет myfin.by.
Так, в Беларуси у некоторых категорий педагогических и медицинских работников есть право на пенсию с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет. У мужчин такое право появляется при наличии не менее 30 лет специального стажа работы, из которых не менее 15 лет должны быть выработаны до 1 января 2009 года. Женщинам нужен специальный стаж не менее 25 лет, в том числе не менее 12,5 года до 1 января 2009 года.
В специальный стаж засчитывают работу, которую предусматривает перечень, утвержденный постановлением Совмина (№ 724 от 1 декабря 1992 года). Данная работа должна выполняться сотрудником в течение полного рабочего дня.
При этом период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, который имел место до 1 января 2000 года, засчитают в специальный стаж, если этому периоду предшествовала работа, предоставляющая право на пенсию за выслугу лет.
Отмечается, что если человеку назначили пенсию за выслугу лет, то в этом случае делается перерасчет с учетом стажа работы, выработанным после ее назначения, но при условии, что пенсию за этот период он не получал.
