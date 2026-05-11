В Беларуси ряд медиков и учителей могут выйти на пенсию на пять лет раньше

Так, в Беларуси у некоторых категорий педагогических и медицинских работников есть право на пенсию с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет. У мужчин такое право появляется при наличии не менее 30 лет специального стажа работы, из которых не менее 15 лет должны быть выработаны до 1 января 2009 года. Женщинам нужен специальный стаж не менее 25 лет, в том числе не менее 12,5 года до 1 января 2009 года.