В Омске организуют тренинги по управлению для руководителей бизнеса

Центр «Мой бизнес» и компания «ТРИЭС-Персонал» приглашают собственников, директоров и ключевых сотрудников предприятий на два практических тренинга в Омске. Мероприятия организуют в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Тренинг «Трудные диалоги управления: инструменты для продуктивной коммуникации и быстрого выполнения задач» состоится 21 мая, а мероприятие по теме «Гибкость лидера 2026: жестко к целям и результатам, мягко к людям» — 26 мая. Участники тренингов отработают навыки управляемой коммуникации, научатся фокусироваться на приоритетных задачах, а также обсудят, как развивать ответственность сотрудников за результат.
«Повысить эффективность в 2026 году — значит не “ускориться”, а пересобрать управление. Именно этому посвящены наши тренинги», — подчеркнул представитель организаторов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.