Более 4 тыс. школьников завоевали призы на всероссийской олимпиаде

Победителей и призеров поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 4 тыс. ребят стали победителями и призерами по 24 общеобразовательным предметам в финальных состязаниях Всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года, которая проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщается на сайте кабмина.

Победителей и призеров поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Зампред правительства отметил, что Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое интеллектуальное соревнование России. В этом году в финале количество участий составило 9208, что на 397 больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам.

«В финальных состязаниях приняли участие более 8,3 тысячи школьников, а победителями и призерами стали свыше 4 тысяч ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку! Желаю победителям и призерам олимпиады в будущем выбрать верную стратегию развития и применять свои знания на благо страны», — заявил вице-премьер.

В тройку лидеров по числу финалистов в этом году вошли Москва, Московская область и Республика Татарстан. Сергей Кравцов подчеркнул, что география олимпиады не ограничивается регионами-лидерами и с каждым годом охватывает все больше территорий.

«Особого внимания заслуживает качественная подготовка юных участников. Среди передовых субъектов РФ по количеству победителей и призеров финала — Москва (1 972 человека), Московская область (578 человек), Санкт-Петербург (344 человека), Республика Татарстан (269 человек). За успехами ребят, показавших лучшие результаты, их личное упорство, стремление к знаниям и серьезный путь в науку», — сказал министр.

Самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике, в ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов страны. Она впервые прошла по четырем профилям: «Программированию», «Информационной безопасности», «Робототехнике» и «Искусственному интеллекту». Много ребят также попробовали свои силы в олимпиадах по физике, математике, химии.

Возросло и число победителей и призеров: 732 финалиста признаны победителями, 3 509 получили дипломы призеров. Ребята смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие российские вузы, а также получить специальные денежные поощрения, в том числе единовременные и ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках грантов Президента России.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

