В Липецкой области яровые после холодов засеяли только на 30%

В целом в Черноземье из-за холодной погоды посевная кампания яровых в 2026 году сдвинулась минимум на десять дней, в отдельных областях — на две недели, узнал «Ъ-Черноземье». К концу апреля наибольшая доля выполнения плана сева зафиксирована в Воронежской области (38%), наименьшая — в Тамбовской (1%). Если погодные условия не позволят завершить сев яровых культур до середины мая, аграриям придется менять структуру посевов или ожидать заметного снижения урожайности, считают эксперты. При этом состояние озимых культур, которым повышенная влажность пока идет на пользу, во многом будет зависеть от погодных условий в летний период.