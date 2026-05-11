В Новосибирской области благоустроят 116 объектов

Благоустройство 116 общественных пространств и придомовых территорий проведут в Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На 19 объектах уже стартовали работы. Так, подрядные организации приступили к благоустройству территорий в селе Верх-Тула, поселке Горном, рабочем поселке Сузун, городах Бердске, Обь и наукограде Кольцово.
Напомним, что продолжается голосование за объекты благоустройства 2027 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Выбрать территории можно до 12 июня. Для голосования предложен 81 объект в 24 городах и районных центрах Новосибирской области. В Новосибирске участвуют 27 общественных территорий. При этом, сразу три объекта, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны победителями.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.