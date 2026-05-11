В Новосибирской области благоустроят 116 объектов

Напомним, что продолжается голосование за объекты благоустройства 2027 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Выбрать территории можно до 12 июня. Для голосования предложен 81 объект в 24 городах и районных центрах Новосибирской области. В Новосибирске участвуют 27 общественных территорий. При этом, сразу три объекта, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны победителями.