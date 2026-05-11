Таганрог снова стал лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Таганрог обошел Ростов-на-Дону и другие города области по стоимости говядины. Этот продукт в приморском городе оказался самым дорогим по региону — 747,07 рубля против средней цены в 702,77 рубля. На втором месте — Ростов, там 1 кг говядины в начале мая продавался по 701,77 рубля.