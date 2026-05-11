Туристско-информационный центр Стерлитамака уже посетили свыше 1000 человек

Новый туристско-информационный центр (ТИЦ) Стерлитамака в Республике Башкортостан с марта 2026 года принял более 1 тыс. посетителей, сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма. Центр был открыт в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Чаще всего гости обращаются за путеводителями, аудиогидами, записываются на однодневные туры по геопарку «Торатау», а также приходят посмотреть на карту города 1901 года. С началом летнего сезона ожидается рост турпотока.
«Перед городом стояла задача создать не просто стойку с буклетами, а многофункциональную точку притяжения для гостей и жителей. На первом этаже ТИЦ можно проложить индивидуальный маршрут, получить карты и узнать об актуальных событиях города. Для незрячих туристов разработаны тактильные карты. На втором этаже можно записать подкаст о культуре и истории», — рассказала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
К летнему сезону центр готовит новые программы: совместно с парком Гагарина запускается школа экскурсовода, а в пространстве ТИЦ откроется выставка сувенирных работ конкурса «Сувенирная фантазия», посвященного 260-летию Стерлитамака.
Туристско-информационный центр работает по адресу: город Стерлитамак, улица Комсомольская, дом 80, городской сквер имени Салавата Юлаева. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, в летнее время — с 10:00 до 20:00.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.