В Ростове-на-Дону без света остались жители Военведа и района Змеевской балки

В Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к частичному отключению потребителей в районе Змеевской балки и микрорайона Военвед. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

Без электричества остались улица Зоологическая, а также садовые товарищества «Геолог», «Авангард-2», «Ромашка», «Донподход», «Горизонт-10», «Коммунар», «Светлый путь», «Строитель» и «РГУ». Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

Ранее в компании сообщали, что без света в Ростове-на-Дону оставались садовые товарищества «Донстрой», «Бытовик», «Рыбник», «Садовод-Любитель» и «Кумжинское».