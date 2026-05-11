Трагическая развязка для ФК «Пари НН» в домашнем матче с ЦСКА

В предпоследнем туре Российской премьер-лиги ФК «Пари Нижний Новгород» невероятным образом потерпел поражение от ЦСКА на домашнем поле.
Первый тайм проходил с преимуществом армейцев, но реальных моментов для взятия ворот им создать не удалось. А вот нижегородцы ближе к перерыву провели несколько опасных атак, одну из которых в итоге завершил после сольного прохода Даниил Лесовой.
И во втором тайме подопечные Вадима Гаранина достаточно уверенно оборонялись. Всё шло к важнейшей победе волжан, но на 88-й и 89-й минутах ЦСКА неожиданно забил два мяча подряд, перечеркнув все усилия хозяев. Возможно, это решающее поражение для «Пари НН» — 1:2.
Последний тур в РПЛ пройдёт 17 мая.
