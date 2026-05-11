Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагическая развязка для ФК «Пари НН» в домашнем матче с ЦСКА

Нижегородцы пропустили два мяча в концовке и проиграли 1:2.

В предпоследнем туре Российской премьер-лиги ФК «Пари Нижний Новгород» невероятным образом потерпел поражение от ЦСКА на домашнем поле.

Первый тайм проходил с преимуществом армейцев, но реальных моментов для взятия ворот им создать не удалось. А вот нижегородцы ближе к перерыву провели несколько опасных атак, одну из которых в итоге завершил после сольного прохода Даниил Лесовой.

И во втором тайме подопечные Вадима Гаранина достаточно уверенно оборонялись. Всё шло к важнейшей победе волжан, но на 88-й и 89-й минутах ЦСКА неожиданно забил два мяча подряд, перечеркнув все усилия хозяев. Возможно, это решающее поражение для «Пари НН» — 1:2.

Теперь, чтобы остаться в элитном дивизионе, нижегородцам в заключительном туре необходимо выигрывать в Казани у «Рубина», а ещё надеяться, что «Динамо» (Махачкала) не наберёт дома очки со «Спартаком». В общем, шансы у «парижан» крайне малы.

Последний тур в РПЛ пройдёт 17 мая.

6+