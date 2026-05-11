В Кронверкский пролив выпустили 300 мальков сига в День корюшки

Процедура строго регламентирована и согласована с Росрыболовством на основе научных рекомендаций ВНИРО. На 2026−2028 годы институт рекомендовал зарыбление для Финского залива и озера Сестрорецкий разлив. В этом году «Водоканал» получил разрешение на выпуск семги в Неву (на территории Ленинградской области), а также молоди сига в Кронверкский пролив и Финский залив. Всего в 2026 году в Неву и Финский залив планируют выпустить 5500 экземпляров молоди сига и атлантического лосося.