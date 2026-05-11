Волгоградский губернатор собрал силовиков на совещание по безопасности

В администрации Волгоградской области 11 мая 2026 года прошло заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Бочаров вызвал на совещание в выходной день руководителей силовых структур и профильных ведомств. Как сообщили в пресс-службе главы региона, предметом обсуждения стали вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.