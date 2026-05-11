Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии шестилетний школьник во время экскурсии случайно откопал меч эпохи викингов

Находку передали в музей в Осло для реставрации и изучения.

Источник: Клопс.ru

В Норвегии шестилетний школьник Хенрик Рефснес Мёртведт во время экскурсии с классом нашёл редкий меч возрастом около 1 300 лет. Об этом пишет издание Ancient Origins.

Ученик школы Фредхейма вместе с одноклассниками исследовал вспаханное поле в Брандбу, в муниципалитете Гран, и заметил торчавший из земли предмет. Им оказался хорошо сохранившийся однолезвийный меч. По данным Управления по охране культурного наследия Иннландета, находку относят к поздней эпохе Меровингов или самому началу времён викингов. Подобное оружие затачивали только с одной стороны; в Скандинавии оно встречалось примерно в 550−800 годах нашей эры.

Район Хаделанд, где находится Гран, хорошо известен археологическими памятниками железного века и эпохи викингов. В разные годы там находили курганы бронзового века и оружие, поэтому новый артефакт, как считают исследователи, может помочь лучше понять воинскую культуру региона.

Учителя и ученики школы Фредхейма сразу сообщили о мече археологам. Находку передали в Музей культурной истории в Осло, где предмет отреставрируют и изучат.

В Гданьске под зданием бывшего кафе нашли средневековое захоронение знатного рыцаря. На надгробии было высечено изображение воина с щитом и мечом, а под плитой лежали останки мужчины ростом около 170−180 см — необычно высокого для своего времени.