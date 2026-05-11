В Норвегии шестилетний школьник во время экскурсии случайно откопал меч эпохи викингов

Ученик школы Фредхейма вместе с одноклассниками исследовал вспаханное поле в Брандбу, в муниципалитете Гран, и заметил торчавший из земли предмет. Им оказался хорошо сохранившийся однолезвийный меч. По данным Управления по охране культурного наследия Иннландета, находку относят к поздней эпохе Меровингов или самому началу времён викингов. Подобное оружие затачивали только с одной стороны; в Скандинавии оно встречалось примерно в 550−800 годах нашей эры.