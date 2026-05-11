Братья Запашные получили знак отличия "За заслуги перед Луганском"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Народный артист России Эдгард Запашный сообщил, что ему и его брату народному артисту РФ Аскольду Запашному вручили знак отличия «За заслуги перед Луганском».
«В Луганском цирке состоялась торжественная церемония награждения. Глава городского округа Луганск Яна Пащенко вручила знак отличия “За заслуги перед Луганском” нам с братом», — написал Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный добавил, что артисты Большого Московского цирка получили благодарности министерства культуры Луганской Народной Республики и Луганского государственного цирка.
«Приятно отметить, что наши дорогие зрители стали частью церемонии награждения, что стало ярким финалом заключительного шоу в городе Луганске», — отметил артист.
В рамках гастрольной программы Росгосцирка в Луганской Народной Республике братья Запашные представили спектакль «Сказка о золотой рыбке», премьерные показы прошли с 25 апреля по 10 мая.