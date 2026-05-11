В Москве обновили более 4,4 тысячи подъездов жилых домов

Более 4,4 тыс. подъездов жилых домов отремонтировали в Москве за март-апрель, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Обновление жилых домов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездов, работы уже выполнены в 4,4 тысячи», — отметил Бирюков.
В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, включая покраску входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки. Специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции.
При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек с номером этажа и подъезда, а также осветительных приборов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.