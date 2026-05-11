Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве обновили более 4,4 тысячи подъездов жилых домов

В обязательный перечень работ входит косметический ремонт.

Более 4,4 тыс. подъездов жилых домов отремонтировали в Москве за март-апрель, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Обновление жилых домов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездов, работы уже выполнены в 4,4 тысячи», — отметил Бирюков.

В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, включая покраску входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки. Специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции.

При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек с номером этажа и подъезда, а также осветительных приборов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.