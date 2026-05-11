В Нижнем Новгороде ИТ-выставку смогут посетить все желающие

Выставку конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») в Нижнем Новгороде откроют для бесплатного посещения 21 мая, в заключительный день мероприятия. ИТ-конференцию организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Жители и гости города смогут увидеть разработки крупнейших российских и международных технологических компаний, а также узнать, как современные программные решения, цифровые платформы и технологические сервисы применяются в различных отраслях экономики и в повседневной жизни.
«Открытый день одной из крупнейших цифровых конференций России — отличная возможность для жителей и гостей региона ознакомиться с передовыми разработками, современным ландшафтом информационных технологий. “ЦИПР” — федеральная выставка с нижегородской душой. Для нас крайне важно, чтобы нижегородцы могли посетить ее бесплатно, ощутить гордость за регион и страну», — отметил губернатор области Глеб Никитин.
Для посещения открытого дня нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. В форме посещения необходимо указать дату 21 мая и выбрать удобный временной слот. После заполнения участнику на электронную почту придет подтверждение регистрации и уведомление о предоставлении бейджа «Посетитель».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.