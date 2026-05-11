В Новосибирской области резко выросло число детей с диабетом

Среди них 108 детей в возрасте от 2 до 7 лет, 799 школьников от 7 до 14 лет и 496 подростков от 14 до 18 лет. В городах проживает 883 ребёнка с диагнозом, в сельской местности — 527. Также в регионе зарегистрировано 8 случаев диабета 2 типа у подростков.
Медицинская помощь по профилю «детская эндокринология» оказывается по системе ОМС. В Детской клинической больнице предусмотрено 30 коек круглосуточного стационара, в Областной клинической больнице — 15 коек круглосуточного и 15 дневного стационара.
Все дети обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, что позволяет контролировать состояние здоровья в режиме реального времени.
При этом в 2025 году выросло число обращений от родителей. Семьи сообщали о нехватке тест-полосок, перебоях с поставками инсулина, дефиците расходных материалов и сложностях с адаптацией детей в образовательных учреждениях.
После межведомственного совещания с участием профильных ведомств и общественных организаций в регионе начали расширять меры поддержки. В двух детских садах Новосибирска уже работают специализированные группы для детей с диабетом с медицинским контролем и адаптированным питанием.
Также в 2025 году 18 школьников сдавали экзамены в особых условиях с возможностью контроля уровня глюкозы во время тестирования. С августа 2026 года в регионе планируется запуск первой инклюзивной смены для детей с диабетом на базе центра «ВСЕКАНИКУЛЫ».