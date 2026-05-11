Нижегородский театр «Комедiя» покажет свои спектакли на сцене Национального театра имени Янки Купалы

Нижегородский театр «Комедiя» покажет свои спектакли на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы 15 и 16 мая в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске (0+). Об этом сообщили в городском департаменте культуры.
15 мая зрители увидят спектакль, поставленный режиссером Валерием Беляковичем, по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» (16+). Спектакль — лауреат премии «Удача сезона» в рамках Областного театрального фестиваля «Премьеры сезона» (6+) 2017 года.
Как рассказали специалисты, действие в постановке разворачивается в Италии XVI века. У богатого торговца — две дочери на выданье. За младшей дочерью многие ухаживают, но по традиции ее не могут выдать замуж раньше старшей. Однако женихов для своенравной Катарины не находится. И вот в город приезжает незнакомец по имени Петруччо и решает во что бы то ни стало покорить девушку.
«Комедия о строптивой Катарине уже около 400 лет не сходит с театральных подмостков. В 2016 году весь просвещенный мир праздновал юбилей Уильяма Шекспира, и театр “Комедiя” не остался в стороне. Режиссер Валерий Белякович, поставивший в нижегородском театре такие “хиты”, как “Сон в летнюю ночь” (12+), “Куклы” (16+), “Tabernaria” (12+) и другие, вновь обратился к знаменитому сюжету великого драматурга. Он предложил зрителям свою трактовку вечной истории о страстных влюбленных, рассказанную по-авторски, со своими наблюдениями, оригинальной сценографией, тонко, волнующе. Этот спектакль — праздник радости жизни, где женщина прекрасна своей естественностью, а мужчина — чувством достоинства, доблести и воли», — подчеркнули в депкультуры.
16 мая на белорусской сцене состоится показ спектакля «Обыкновенные люди», созданного по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» (16+). Это история одной семьи из далекой уральской деревни, основанная на реальных событиях времен Великой Отечественной войны.
«Есть реальные истории, которые заряжают сильнее любых слов. Этот спектакль показывает жизнь одной семьи из далекой уральской деревни — трех сестер, их мужей и детей. События, перевернувшие историю всего мира, отразились на жизни обыкновенных людей: они разлучили семью на восемь долгих лет. Саня, не теряя надежды, ждала мужа Ивана, а Римас тайно и преданно любил ее. И в день, когда она, наконец, решила начать новую жизнь, судьба поставила ее перед самым важным выбором. Это история о том, как оставаться собой, находить повод для улыбки каждый день и черпать силы в самых простых вещах», — отметили специалисты.
Спектакль — участник Областного театрального фестиваля «Премьеры сезона», лауреат премии «Творческая удача» (Александр Калугин за исполнение роли Римаса Альбертовича Патиса в 2021 году). Кроме того, спектакль — участник V Международного фестиваля «Театральная гавань» (6+) 2023 года.
Напомним, масштабный фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» пройдет в Минске с 14 по 16 мая в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы» (0+). Запланирована обширная культурная, спортивная, образовательная, патриотическая и инклюзивная программа. Ведущие творческие коллективы и сольные исполнители, именитые нижегородские учреждения культуры привезут в Минск «нижегородскую душу», чтобы показать жителям города-побратима уникальность Приволжской столицы во всем ее многообразии.