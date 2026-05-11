Мощный ливень стеной обрушился на Волгоград

Волгоград сегодня, 11 мая, вновь оказался во власти непогоды. Если.

Волгоград сегодня, 11 мая, вновь оказался во власти непогоды. Если в первой половине дня в городе было ясно, что уже после обеда погода стала портиться. Грозовые тучи постепенно заволокли небо и начался мощный ливень, который сопровождался грозовыми разрядами.

— Сверкала молния, бабахал гром, ливень лил стеной. Было мощно, но недолго. Буквально через 15−20 минут все прекратилось также внезапно, как и началось. Сейчас на удивление все тихо и даже засветило солнце, — рассказывают волгоградцы.

Многие горожане делятся видеокадрами стихии в соцсетях. Жители сообщают, что сегодня в некоторых районах области ливень сопровождался градом.

Напомним, что в Волгоградской области до 12:00 мск 12 мая действует оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Экстренное предупреждение распространило и МЧС.

