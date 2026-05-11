В Ростовской области десяти семьям присвоили звание «Трудовая династия Дона»

Десяти семьям Ростовской области присвоили почетное звание «Трудовая династия Дона». Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона рассказал, что на Азовском оптико механическом заводе сразу две трудовых династии — семьи Спичковских (восемь человек) и Шеверда (семь человек). Филиал «Эл 6 Новочеркасск» представляют члены семьи Копыловых (восемь человек).
На Таганрогском металлургическом заводе трудовой династией считается семья Новиковых (11 человек), а на заводе «Красный котельщик» таких семей шесть: Сосновские (семь человек), Синченко (четыре человека), Опрышко (пять человек), Забежайловы (четыре человека), Финенко (четыре человека) и Котык (пять человек).
— Общий трудовой стаж этих семей — 1336 лет. Горжусь тем, что на Дону живут и трудятся такие люди. Каждый из этих специалистов — часть большой истории донской промышленности. А верность родным предприятиям — пример для молодежи, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Члены трудовых династий обеспечивают преемственность профессионального опыта и вносят личный вклад в укрепление промышленного потенциала региона и страны.
