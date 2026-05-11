Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области десяти семьям присвоили звание «Трудовая династия Дона»

Губернатор присвоил десяти семьям почетное звание «Трудовая династия Дона».

Источник: Комсомольская правда

Десяти семьям Ростовской области присвоили почетное звание «Трудовая династия Дона». Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона рассказал, что на Азовском оптико механическом заводе сразу две трудовых династии — семьи Спичковских (восемь человек) и Шеверда (семь человек). Филиал «Эл 6 Новочеркасск» представляют члены семьи Копыловых (восемь человек).

На Таганрогском металлургическом заводе трудовой династией считается семья Новиковых (11 человек), а на заводе «Красный котельщик» таких семей шесть: Сосновские (семь человек), Синченко (четыре человека), Опрышко (пять человек), Забежайловы (четыре человека), Финенко (четыре человека) и Котык (пять человек).

— Общий трудовой стаж этих семей — 1336 лет. Горжусь тем, что на Дону живут и трудятся такие люди. Каждый из этих специалистов — часть большой истории донской промышленности. А верность родным предприятиям — пример для молодежи, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Члены трудовых династий обеспечивают преемственность профессионального опыта и вносят личный вклад в укрепление промышленного потенциала региона и страны.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше