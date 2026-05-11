ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров MV Hondius

Вспышку хантавируса обнаружили на лайнере MV Hondius в начале мая. Тогда же ВОЗ сообщила о трех погибших. 10 мая лайнер прибыл на Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. По данным на 11 мая, подтверждено семь случаев заражения вирусом. Несколько десятков человек находятся на карантине. Роспотребнадзор сообщал, что риск мутации хантавируса и его распространения крайне низок.