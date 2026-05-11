Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров MV Hondius

Умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, который участвовал в эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Источник: Reuters

«Экстренные службы на причале немедленно начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти его жизнь», — написал Гебрейесус в соцсети X.

Вспышку хантавируса обнаружили на лайнере MV Hondius в начале мая. Тогда же ВОЗ сообщила о трех погибших. 10 мая лайнер прибыл на Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. По данным на 11 мая, подтверждено семь случаев заражения вирусом. Несколько десятков человек находятся на карантине. Роспотребнадзор сообщал, что риск мутации хантавируса и его распространения крайне низок.