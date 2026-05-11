В Бийске в Алтайском крае отремонтируют улицу Вали Максимовой

Улицу Вали Максимовой отремонтируют в Бийске Алтайского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Работы проводятся на участке от дома № 2а корпус 1 до площади имени Василия Шукшина, общая протяженность обновляемого отрезка составит 900 метров. Эта улица имеет высокую интенсивность движения, поскольку связывает два района и ведет к автовокзалу и железнодорожному вокзалу.
Специалисты уже выполнили фрезерование изношенной дорожной одежды, сейчас ведут устройство покрытия. После этого рабочие приступят к укладке асфальтобетона на примыканиях и парковочных карманах. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки и установка знаков.
Напомним, что всего в этом году в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Бийске планируют обновить девять участков улиц общей протяженностью 6,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.