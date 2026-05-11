В пермских больницах прошли концерты для бойцов СВО

Главврачи лично поздравили своих пациентов с Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

В пермских больницах лечатся сейчас десятки действующих бойцов и ветеранов СВО. В Минздраве рассказали, что 9 мая в больничных стенах для них прошли праздничные концерты.

В Пермской краевой клинической больнице главный врач Анатолий Касатов лично поздравил каждого бойца с Днем Победы и пожелал каждому скорейшего выздоровления. В этой больнице бережно хранятся традиции тяжелых лет Великой Отечественной войны, когда учреждение стало эвакогоспиталем № 3149.

— Мы используем весь потенциал, чтобы квалифицированно оказывать медицинскую помощь участникам СВО, — подчеркнул Анатолий Касатов.

В Больнице Архангела Михаила прямо в хирургическом отделении выступили детские и профессиональные артисты. В концерте для бойцов звучали трогательные стихи и песни, а знакомые с детства строки подпевали и бойцы, и персонал отделения.

После концертов в отделениях было организовано праздничное чаепитие со сладостями.