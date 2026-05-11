В Саратовской области еще 3 предприятия внедрят бережливые технологии

Еще три предприятия Саратовской области внедрят бережливые технологии в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Производственные процессы улучшат компания «Энгельс-Водоканал», специализирующаяся на водоподготовке, транспортировке и водоотведении, «Саратовводоканал» — организация, предоставляющая услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также компания «ТОСС», единственный в России производитель стеклянных оболочек для герконов (сверхточных быстродействующих герметичных переключателей, управляемых магнитным полем).
Активная фаза реализации проекта продлится шесть месяцев. За это время команды предприятий совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) разработают карты пилотного потока, внедрят производственный анализ, выстроят эталонный участок и сформируют проектный офис.
«Участие в проекте дает возможность привлечь квалифицированных экспертов для анализа существующих производственных процессов, разработки индивидуальных решений, а также получения доступа к лучшим практикам и технологиям в сфере производительности труда», — отметил руководитель РЦК Андрей Пичкуров.
Напомним, подробнее узнать об условиях участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф. Всего в Саратовской области улучшения в свои производственные процессы внедряют уже 53 предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.