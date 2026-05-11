Зачем нам такая пенсия? Эксперт рассказал, как выйти на пенсию в 50 тысяч

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подсказал: самозанятые могут легко выйти на пенсию в 50 тысяч рублей. Для этого нужно всего лишь 30 лет платить в Соцфонд взносы по 572 тысячи рублей.
«Если ежегодно вносить минимальный взнос — по 71,7 тысячи, пенсия составит 14,4 тысячи», — цитирует эксперта ТАСС.
Волгоградцы вооружились калькуляторами и подсчитали: если в течение 30 лет вносить в Соцфонд по 572 тысячи, за этот срок набежит 17,1 млн рублей.
«Если мы гипотетически в состоянии платить такие деньги Соцфонду, зачем нам в таком случае пенсия в какие-то 50 тысяч?» — иронизируют жители региона.
