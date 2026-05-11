Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке Победы в Кирове создадут сеть пешеходных дорожек

Завершение благоустройства намечено на август.

Единую сеть пешеходных дорожек обустроят в парке Победы в Кирове в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

В текущем году в парке обустроят новые пешеходные участки по периметру, чтобы объединить существующую сеть дорожек, а также отремонтируют уже имеющиеся тротуары. Кроме того, полностью обновят четыре лестничных марша со стороны стелы и улицы Лепсе. Также проектом предусмотрена установка новых скамеек и урн.

«С территории, где будут проходить новые пешеходные дорожки и ремонтироваться старые, уберут аварийные деревья. Специалисты уже провели оценку зеленых насаждений. Далее будут выполнены подготовка основания для асфальтирования тротуаров и установка поребриков. Завершение благоустройства намечено на август», — отметили в подрядной организации.

Напомним, что парк Победы стал победителем рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства. За очередные объекты, которые преобразят в следующем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», кировчане могут проголосовать по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.