Агрофирма из Тбилисского района Кубани увеличила выработку почти на 12%

Сельхозпредприятие «Марьинское» из Тбилисского района Краснодарского края увеличило выработку почти на 12% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
«Сельхозпредприятия края системно наращивают объемы производимой продукции. Операционная эффективность увеличивается в том числе благодаря внедрению лучших практик федерального проекта. Например, в компании “Марьинское” удалось сократить время протекания процессов на 10,5%, снизить запасы в потоке на 36%, нарастить выработку на 11,6%, а также подготовить внутренних инструкторов по бережливому производству. Эти результаты демонстрируют рост эффективности производственных процессов и подчеркивают повышение профессиональных компетенций сотрудников», — отметил министр экономики края Алексей Юртаев.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогли персоналу предприятия составить детальную карту всего процесса создания ценности — от кормления коров до получения готового молока. На этапе диагностики специалисты установили, что основные причины потерь связаны с длительным ожиданием подвоза корма на кормовые столы для животных и отклонениями в работе оборудования.
Команда проекта обеспечила полную проверку и устранение неисправностей в доильном оборудовании. Сотрудники агрофирмы прошли обучение современным методикам и инструментам бережливого производства. Эксперты вместе с командой проекта разобрали концепцию стандартизированной работы и отработали ее на процессах в потоке. Кроме того, специалистов обучили принципам автономного обслуживания.
«Работа по федеральному проекту дала реальный положительный результат нашему предприятию. Эксперты регионального центра помогли нам грамотно перестроить процессы и улучшить условия для сотрудников. В том числе благодаря реализации проекта мы продолжаем оставаться сильными игроками на рынке. Особенно я горжусь тем, что среди наших сотрудников появилось два внутренних инструктора по бережливому производству — уверен, они помогут предприятию удерживать эту планку в будущем», — отметил директор компании Иван Сальников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.