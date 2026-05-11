«Создает прямую угрозу жизни»: полиция обратилась к казахстанским пешеходам

переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам («зебре»);обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и дождитесь зеленого света;перед переходом дороги сначала посмотрите налево и направо и убедитесь, что транспорт полностью остановился;избегайте перехода дороги в наушниках или отвлекаясь на телефон;в темное время суток используйте светоотражающие элементы;помните, что переход проезжей части в неустановленном месте влечет за собой ответственность.