«Создает прямую угрозу жизни»: полиция обратилась к казахстанским пешеходам

Согласно последним данным, с начала текущего года 1456 пешеходов нарушили правила дорожного движения, переходя проезжую часть вне установленных мест.
Переход дороги в неустановленном месте может привести к тому, что водители не успеют среагировать, что, в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, отмечают полицейские.
«В этой связи сотрудники полиции области Абай вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Правоохранительные органы не ограничиваются выявлением и применением мер к нарушителям, но также усиливают профилактическую работу: усиливается патрульный контроль, проводятся разъяснительные мероприятия в учебных заведениях и общественных местах, организуются информационные кампании». ДП области Абай.
Департамент полиции области Абай в целях обеспечения дорожной безопасности напоминает пешеходам о необходимости строго соблюдать следующие правила:
переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам («зебре»);обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и дождитесь зеленого света;перед переходом дороги сначала посмотрите налево и направо и убедитесь, что транспорт полностью остановился;избегайте перехода дороги в наушниках или отвлекаясь на телефон;в темное время суток используйте светоотражающие элементы;помните, что переход проезжей части в неустановленном месте влечет за собой ответственность.
