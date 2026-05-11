В подмосковном Красногорске стартовал международный турнир по хоккею

Традиционный международный турнир по хоккею среди юношей до 12 лет «Кубок Владислава Третьяка» стартовал в Красногорске Московской области. Мероприятие проходит при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Соревнования проходят с 11 по 17 мая. Матчи турнира примут спортивный комплекс «Красная Машина Молодежка» в столице и «Старт Арена» в Красногорске. За главный трофей поборются 12 сильнейших команд из России и Белоруссии.
Одним из участников соревнований станет школа «Красная Машина Юниор». Это одна из наиболее быстро развивающихся хоккейных академий России. За четыре года она вошла в число сильнейших школ московского региона. Сейчас более 500 детей в Москве и Подмосковье бесплатно занимаются там хоккеем.
«Кубок Владислава Третьяка U12» считается одним из старейших и самых престижных детско-юношеских хоккейных турниров в стране. Он проводится с 1999 года. За это время соревнования принимали десятки российских городов, а для тысяч юных хоккеистов участие в турнире стало первым опытом выступления на крупных соревнованиях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.