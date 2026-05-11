В подмосковном Королеве в 2026 году откроют новую школу на 825 мест

Новую школу на 825 мест откроют в микрорайоне Первомайском в Королеве Московской области в 2026 году. Объект возводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Здание находится на финальном этапе готовности. Строители уже завершили основные работы, смонтировали инженерные системы и запустили индивидуальный тепловой пункт. Также полностью готовы фасады и кровля.
Сейчас внутри школы продолжается подготовка помещений к эксплуатации. Рабочие устанавливают навигацию, расставляют мебель и проводят уборку. В столовой уже смонтировано необходимое оборудование.
При этом благоустройство прилегающей территории площадью более 15 тыс. кв. м. уже завершено. Там обустроили спортивные и игровые зоны, высадили газон. Для школьников и жителей будут доступны площадки для волейбола, баскетбола и занятий легкой атлетикой.
Новое здание будет работать как школа № 2 имени М. Ф. Тихонова. Там предусмотрены 33 учебных класса, столовая, медицинский блок, два спортивных и актовый залы, библиотечно-информационный центр и мастерские для трудового обучения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.