В красноярской школе № 133 прошел «Урок цифры»

Учащиеся узнали, как работают квантовые компьютеры и чем они отличаются от классических устройств.

Источник: Национальные проекты России

«Урок цифры» прошел в школе № 133 в Красноярске при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.

Участниками занятия стали девятиклассники. Его провел министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Ребята узнали, как работают и как устроены квантовые компьютеры, чем они отличаются от классических устройств и какие возможности открывают квантовые технологии. Также Распопин рассказал школьникам, какие профессии могут появиться в будущем благодаря развитию этой сферы.

«Сегодняшние школьники — это будущие специалисты в сфере ИТ, поэтому важно не только рассказывать им о современных технологиях и их применении в разных отраслях, но и отвечать на вопросы, развеивать мифы о цифровой сфере. Такие уроки помогают детям лучше понять, как устроен мир ИТ, и дают ориентиры для выбора будущей профессии», — отметил он.

Кроме того, на занятии ребята обсудили правила защиты от телефонных мошенников в рамках проекта «Цифровой ликбез». После просмотра короткого видеоролика школьники сформулировали основные правила безопасного общения с незнакомцами по смартфону.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.