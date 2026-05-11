Микрорайон Ангарский в Волгограде остался без света в грозу

Жители микрорайона Ангарский в Волгограде остались без света в результате непогоды, которая обрушилась во второй половине дня на город.

— Были сильные грозовые разряды, а потом пропал свет. В нашем ТСЖ сообщили, что это произошло из-за грозы. А также, что работают энергетики. Устранять будут часа два, — сообщили ИА «Высота 102» жители одного из многоквартирных домов по улице Тургенева в Дзержинском районе.

На «горячей линии» по вопросам электроснабжения АО «ВМЭС» уточнили, что энергетики 11 мая устраняют последствия технологического нарушения, которое затронуло более трех десятков улиц в Дзержинском районе.

— Ориентировочное время подачи электрической энергии 20 часов. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в компании.

Напомним, что на Волгоград сегодня обрушился мощный линей с грозой и сильными порывами ветра. Непогода длилась недолго.

Фото из архива V102.RU.

