Микрорайон Ангарский в Волгограде остался без света в грозу

— Были сильные грозовые разряды, а потом пропал свет. В нашем ТСЖ сообщили, что это произошло из-за грозы. А также, что работают энергетики. Устранять будут часа два, — сообщили ИА «Высота 102» жители одного из многоквартирных домов по улице Тургенева в Дзержинском районе.