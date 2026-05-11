В Башкирии двое мужчин попали в Ожоговый центр.

На майских праздниках Ожоговый центр пополнился двумя пациентами, пострадавшими в результате трудовых выходных. Об этом рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Один из пострадавших сжигал траву на участке, используя при этом бензин. Он пролил горючее на одежду рядом с огнём, и получил 80% ожогов тела. Второй мужчина распилил болгаркой газовый баллон, в котором явно оставался газ — произошло возгорание. Результат — более 50% ожогов тела.
«Это люди пенсионного и предпенсионного возраста. То есть пожившие, опытные. Но всё же совершили такие ошибки. Не стоит спешить, лучше порой остановиться и обдумать: правильно ли я поступаю? Не причиню ли я вред себе или окружающим?», — резюмировал глава минздрава.