В подмосковном Дедовске стартовало благоустройство лесопарка «Массовка»

Благоустройство лесопарка «Массовка» стартовало в Дедовске Московской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На территории лесопарка создадут лыжероллерную трассу и пешеходные дорожки. Сейчас подрядчик готовит основания будущих маршрутов. Сначала каток утрамбовывает песчаное основание, после этого рабочие укладывают геотекстиль. Затем с помощью фронтального мини-погрузчика засыпают крупный щебень. Следующим этапом станет укладка более мелкого щебня и финишного покрытия из гранитного отсева. Параллельно специалисты расчищают территорию от поваленных деревьев и сухостоя, монтируют борта для пешеходных и лыжных дорожек, а также выравнивают их основание.
В восточной части будущего парка продолжается прокладка кабельной канализации и установка закладных элементов под опоры освещения. На данный момент уже проложено более 5 тыс. м. кабель-каналов.
Кроме того, благоустройство началось еще на одном участке лесопарка — за рекой Грязевкой. Его площадь составляет 12 гектаров. Всего территория «Массовки» занимает 57 гектаров. Через реку планируют построить металлический мост.
На объекте работают более 20 специалистов и задействованы 9 единиц техники. Завершить благоустройство лесопарка «Массовка» планируют в четвертом квартале текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.