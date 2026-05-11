В подмосковном Дедовске стартовало благоустройство лесопарка «Массовка»

На территории лесопарка создадут лыжероллерную трассу и пешеходные дорожки. Сейчас подрядчик готовит основания будущих маршрутов. Сначала каток утрамбовывает песчаное основание, после этого рабочие укладывают геотекстиль. Затем с помощью фронтального мини-погрузчика засыпают крупный щебень. Следующим этапом станет укладка более мелкого щебня и финишного покрытия из гранитного отсева. Параллельно специалисты расчищают территорию от поваленных деревьев и сухостоя, монтируют борта для пешеходных и лыжных дорожек, а также выравнивают их основание.