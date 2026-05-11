В Таганроге отремонтировали часть канализационного коллектора

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении второго этапа ремонта канализационного коллектора от улицы Железнодорожной до улицы Мало Почтовой. Пост об этом был опубликован в соцсетях.
— Как сообщала ранее, работы разбиты на три этапа. На днях подрядная организация завершила второй этап. В результате объем выполненных на текущий момент работ составил 584 метра, — написала Светлана Камбулова.
По словам главы города, работы ведутся в соответствии с графиком.
Добавим, общая протяженность коллекторной сети, подлежащей обновлению, составляет 1 139 метров. В феврале этого года Светлана Камбулова также рассказала, что третий этап работ предполагает ремонт участка сети в 555 метров, эту задачу планируют завершить во втором квартале 2026 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.