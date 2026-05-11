В Воронеже пройдет семинар на тему маркировки мясной продукции

Семинар на тему маркировки мясной продукции пройдет 13 мая на площадке центра «Мой бизнес» в Воронеже. Мероприятие состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Участникам расскажут, как правильно маркировать мясную продукцию, соблюдать требования законодательства и избежать возможных нарушений. Спикером выступит Дмитрий Корчагин, руководитель проектной группы «ТГ Мясные изделия». Он также представит действующую программу поддержки для производителей мясных изделий. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.