Саровский театр драмы готовит новый спектакль по пьесе Майкла Фрейна

Саровский театр драмы начал подготовку к постановке нового спектакля, об этом сообщается в канале городской администрации в национальном мессенджере MAX.
Пьесу «Шум за сценой» (12+) по пьесе Майкла Фрейна выпустят в июле, а зрителям покажут в начале следующего сезона.
Режиссером выступит Светлана Князева из Санкт-Петербурга, уже поставившая в данном театре «Новоселье в старом доме» (12+), «Дракон» (12+) и «Семья Конвей» (12+).
«“Шум за сценой” — это история о закулисной жизни театра, где судьбы персонажей и актеров сплетаются в один запутанный клубок. Пьесу уже ставил в Саровском театре в конце 1990-х Виктор Арсеньев», — отмечается в сообщении.
Напомним, премьера спектакля «Доктор Фауст» (18+) по мотивам пьесы «Трагическая история доктора Фауста» английского поэта и драматурга XVI века Кристофера Марло состоялась в Нижегородском государственном академическом театре кукол.