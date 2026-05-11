Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саровский театр драмы готовит новый спектакль по пьесе Майкла Фрейна

Его покажут зрителям в начале следующего сезона.

Саровский театр драмы начал подготовку к постановке нового спектакля, об этом сообщается в канале городской администрации в национальном мессенджере MAX.

Пьесу «Шум за сценой» (12+) по пьесе Майкла Фрейна выпустят в июле, а зрителям покажут в начале следующего сезона.

Режиссером выступит Светлана Князева из Санкт-Петербурга, уже поставившая в данном театре «Новоселье в старом доме» (12+), «Дракон» (12+) и «Семья Конвей» (12+).

«“Шум за сценой” — это история о закулисной жизни театра, где судьбы персонажей и актеров сплетаются в один запутанный клубок. Пьесу уже ставил в Саровском театре в конце 1990-х Виктор Арсеньев», — отмечается в сообщении.

Напомним, премьера спектакля «Доктор Фауст» (18+) по мотивам пьесы «Трагическая история доктора Фауста» английского поэта и драматурга XVI века Кристофера Марло состоялась в Нижегородском государственном академическом театре кукол.