Народные приметы на 12 мая: сегодня надо позаботиться о здоровье

По народному календарю сегодня Девять целителей. В этот день традиционно проводили ритуалы на укрепление здоровья. Читали заговор: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел». В полдень выходили на улицу и вставали лицом к теплому ветру, по поверьям, это помогало зарядиться здоровьем на целый год. На рассвете собирали целебные травы, способные излечить от 77 недугов. Чтобы избежать проблем со зрением, старались не просеивать муку. Во время уборки не вытирали пыль, чтобы не «смыть» здоровье.
Одинокие парни и девушки особенно надеялись встретить свою судьбу в этот день, его считали удачным для создания крепких союзов.
Сегодня лучше не оставаться в одиночестве, иначе весь год можно провести в печали. Нельзя завидовать или рассказывать о своих планах. Запрещено рыбачить и охотиться, иначе можно навлечь на себя несчастья.
Народные приметы на 12 мая:
— летает множество оводов — к урожаю огурцов, множество майских жуков — к засушливому лету;
— муравьи собираются на возвышенностях — к дождю;
— ночь на 12 мая теплая — к хорошему урожаю;
— день безветренный и теплый день — лето будет погожим и не слишком жарким;
— жаркий день — к похолоданию в конце месяца.
Источник: iz.ru.