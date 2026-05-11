Народные приметы на 12 мая: сегодня надо позаботиться о здоровье

По народному календарю сегодня Девять целителей. В этот день традиционно проводили ритуалы на укрепление здоровья. Читали заговор: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел». В полдень выходили на улицу и вставали лицом к теплому ветру, по поверьям, это помогало зарядиться здоровьем на целый год. На рассвете собирали целебные травы, способные излечить от 77 недугов. Чтобы избежать проблем со зрением, старались не просеивать муку. Во время уборки не вытирали пыль, чтобы не «смыть» здоровье.