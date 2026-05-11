Песков признался, что прослезился на шоу Навки "Дневник памяти"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» отметил, что именно так нужно передавать молодым поколениям память о войне, и добавил, что прослезился во время представления.
В понедельник Песков посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Дневник памяти», посвященное 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Шикарно, на самом деле, это то, как, наверное, нужно память о войне передавать молодым поколениям, потому что молодые поколения, они же не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.
Он отметил, что если не передавать память молодежи, то это будет делать кто-то другой, но «не так, как нужно».
«Я прорыдал, час сидел и рыдал просто», — добавил Песков.