Сергей Скворцов вошёл в четвёрку лучших игроков полуфинала плей-офф МХЛ

Лауреатов ½ финала Молодёжная хоккейная лига назвала 11 мая. Это вратарь Сергей Соколкин («Авто»), защитник Никита Тюрин (МХК «Спартак»), нападающий Данила Сысоев (МХК «Спартак») и новичок Сергей Скворцов («Чайка»).
«17-летний форвард сыграл все шесть матчей серии против “Локо”, в которых забросил три шайбы (одну победную) и сделал пять результативных передач (восемь очков) при показателе полезности +3, — читаем про хоккеиста родом из Семёнова на сайте лиги. — Скворцов стал лучшим снайпером и бомбардиром ½ финала среди новичков МХЛ. В пятой игре серии он оформил хет-трик. Нападающий нижегородской команды заблокировал четыре броска, сделал три отбора и один перехват, нанёс 11 бросков по воротам».
Добавим, что в финале ярославский «Локо» сойдётся с московским МХК «Спартак», который одолел «Авто» из Екатеринбурга — 4:3 в серии. Противостояние за Кубок Харламова (до четырёх побед) стартует 14 мая.