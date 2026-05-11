Сергей Скворцов вошёл в четвёрку лучших игроков полуфинала плей-офф МХЛ

«17-летний форвард сыграл все шесть матчей серии против “Локо”, в которых забросил три шайбы (одну победную) и сделал пять результативных передач (восемь очков) при показателе полезности +3, — читаем про хоккеиста родом из Семёнова на сайте лиги. — Скворцов стал лучшим снайпером и бомбардиром ½ финала среди новичков МХЛ. В пятой игре серии он оформил хет-трик. Нападающий нижегородской команды заблокировал четыре броска, сделал три отбора и один перехват, нанёс 11 бросков по воротам».