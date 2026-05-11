22-летний сын Штефана Дюрра вошел в совет директоров «Эконивы»

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Среднее поголовье молочного крупного рогатого скота насчитывает 251 тыс. голов, земельный банк в 13 регионах составляет 648 тыс. га. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане.