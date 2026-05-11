Главную дорогу ремонтируют по нацпроекту в райцентре Волгоградской области

Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, в период с 2014 по 2025 годы включительно на территории региона с использованием ресурсов нацпроектов, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тысячи км дорог. В 2026 году работы охватят еще 255 км автодорог.