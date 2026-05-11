Наставник ФК «Пари НН» Вадим Гаранин: «Будем делать всё возможное»

После сегодняшнего домашнего поражения от ЦСКА (1:2) в предпоследнем туре РПЛ шансы ФК «Пари НН» остаться в элитном дивизионе стали чисто теоретическими.
Нижегородский клуб пропустил два мяча подряд в концовке встречи, не заработав даже ничью. В интервью телеканалу «Матч ТВ» главный тренер ФК «Пари НН» Вадим Гаранин заявил, что команда будет сражаться до конца.
— Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.
— С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?
— Можно, я не буду говорить?
— Остается последний тур, у «Пари НН» есть ещё шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?
— Как обычно. Ребята всё понимают. Восстановление эмоционального фона — тяжелейший вопрос. Казалось, что всё было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать всё возможное.